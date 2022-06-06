سعر اليورو اليوم الاثنين 6-6-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرون في بداية التعاملات الصباحية سعر اليورو مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري، خاصة للمقبلين على السفر للدول الأوروبية، لتحديد أفضل أماكن البيع وشراء العملة الأوروبية في البنوك والشركات المصرفية المحلية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، فيما يخص أسعار العملات نستعرض سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، في السطور التالية:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.87 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.93 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، كما وصل ببنك الإسكندرية نحو 19.79 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وفق بداية التعاملات اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو.

سعر اليورو في بنك مصر

كما وصل سعر اليورو وفقًا في بداية التعاملات اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو الحالي، ببنك مصر إلى نحو 19.80 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.81 للبيع و20.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.58 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 19.91جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد إلى نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع.