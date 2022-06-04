سعر اليورو اليوم السبت 4-6-2022 في البنوك المصرية

اليورو والدولار من أهم العملات الأجنبية التي يبحث عنها الكثيرون، ويهتمون بمعرفة أسعارهما نظرًا لتحكمهما في السوق وحركة التجارة، كما يعد سعر اليورو أمرًا يهم الكثيرين من المستثمرين ورجال أعمال.

وتقدم بوابة «الوطن» فيما يلي، سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022، ضمن أسعار العملات الأجنبية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.87جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.93 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، كما وصل ببنك الإسكندرية نحو 19.87 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما وصل سعر اليورو وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 4 يونيو الجاري، ببنك مصر إلى نحو 19.88 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.81 للبيع و20.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.86 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 19.88جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد إلى نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع.