سعر اليورو اليوم الجمعة 3-6-2022 في البنوك المصرية

العملات الأجنبية أمر يهم شريحة كبيرة من الناس، سواء كانوا مستثمرين ورجال أعمال مثل الدولار واليورو خاصة، حيث تتحكم تلك العملتين في العديد من المعاملات، ويبحث الناس بشكل كبير عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في ظل تباين قيم العملات طوال الوقت، وفقا للأوضاع العالمية وتطوراتها.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال خدماتها المستمرة للقراء، فيما يلي، سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، ضمن أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات اليوم، بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في البنك المركزي نحو 19.87جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي لنحو 19.93 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، كما وصل ببنك الإسكندرية لنحو 19.87 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما وصل سعر اليورو ببنك مصر لنحو 19.88 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي لنحو 19.88جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.81 للبيع و20.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.86 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في البنك الأهلي المصري لنحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر نحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 يونيو الجاري.