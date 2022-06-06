رئيس جامعة بنها ونائبه يعقدان لقاء مع المبتعثين في الخارج

عقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، لقاءً موسعاً عبر تقنية «مايكروسوفت تيمز» مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبتعثين من الجامعة في الخارج، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، في إطار حرص جامعة بنها على رعاية أبنائها.

استثمار الموارد البشرية للجامعة

وقال الدكتور جمال سوسة إن اللقاء يهدف إلى مناقشة استثمار الموارد البشرية للجامعة بالخارج في تحسين السمعة الأكاديمية للجامعة لدى الجامعات في الخارج، مشيراً إلى أن اللقاء ضم 25 من المبتعثين من الجامعة في عدد من الدول مثل أستراليا واليابان وروسيا وألمانيا وإنجلترا والمجر وأمريكا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللقاء تمت فيه متابعة الباحثين من أبناء الجامعة من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجههم بالخارج حتى انتهاء مهامهم العلمية، مؤكداً أهمية هؤلاء الباحثين الذين يمثلون إضافة علمية قوية للجامعة من خلال رفع التصنيف الدولى لها، إلى جانب أنهم يمثلون سفراء للجامعة بالجامعات في الخارج.

التواصل مع منتسبي جامعة بنها

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته للتواصل مع منتسبي الجامعة والمبتعثين للحصول على درجات علمية من جامعات دولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بهم من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم بعد العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح الدكتور مهران النجار الموافقة على الاقتراح المقدم من أحد المبتعثين على إنشاء مجموعة على «واتس آب» يديرها مكتب العلاقات الدولية، وتضم جميع مبعوثي الجامعة، وذلك لسرعة التواصل معهم والمساعدة على حل أي مشكلة يتعرضون لها.