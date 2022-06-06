أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا تقترب من أعلى مستوى لها منذ 14 عاما

تداولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة فوق مستوى 8.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي الأسعار التي تقترب من أعلى مستوى تمّ تحقيقه منذ 14 عامًا تقريبًا عند 9.45 دولار في مايو الماضي، تزامنا مع تزايد توقعات المستثمرين بشأن زيادة ارتفاع السعر الفترة المقبلة في ظل الطلب المحلي والدولي.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الطاقة

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة طاقة عالمية، إذ أنه من المقرر أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مرتفعًا جزئيًا بسبب تزايد إقبال أوروبا على صادرات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض الاعتماد على الغاز الروسي.

وأظهرت بيانات مؤسسة (EIA) أن الغاز المحتجز في منشآت التخزين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

أعلى مستوى على الإطلاق

تشير البيانات التاريخية إلى أنَّ سعر الغاز الطبيعي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15.78 في ديسمبر 2005، وتتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتم تداول الغاز الطبيعي عند 9.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية الربع الحالي، كما توقعت أن يتمّ التداول عند 10.55 دولارات في غضون 12 شهرًا.

وفي 25 مايو الماضي، سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية ارتفاعًا إلى أكثر من 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع الإعلان عن تضاؤل المخزونات.

وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بأكثر من 6٪ لتصل إلى 9.399 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008.

وبنهاية الشهر الماضي ارتفعت أسعار الغاز بنحو 30٪ خلال مايو فقط، للشهر الثالث على التوالي عندما تجاوزت المكاسب 20٪، وارتفعت الأسعار بشكل عام بنحو 150٪ لعام 2022.