سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في البنوك المصرية

نظرا لتأثيره في العديد من المعاملات والأسعار، إذ أنه العملة الأقوى عالميا، يهتم الناس بالبحث عن سعر الدولار يوميا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي، ومنها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وغيرها من البنوك التي تعرض أسعار العملات المختلفة بشكل يومي.

ووفق آخر تحديث للبنوك اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

ولكن تختلف سعر العملة الأمريكية عن الأيام السابقة، حيث سجلت نحو 18.6 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.62 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وأخيرا في بنك مصر لتسجل نحو 18.6 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.58 جنيه للبيع و18.68 جنيه للشراء، هي القيمة التي كشف عنها بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 18.59 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي وفق آخر تعاملات خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم نحو 18.62 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.60 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو الجاري.