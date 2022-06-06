سعر الدولار اليوم الاثنين 6-6-2022 في البنوك المصرية

كشفت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، منها الأهلي ومصر والسويس، عن أسعار العملات الورقية ومنها سعر الدولار والدينار وغيره، إذ تشهد العملة الأمريكية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة تأثير التطورات الاقتصادية على أسعارها في الوقت الراهن.

ووفق آخر تحديث للبنوك اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم نحو 18.62 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

نحو 18.68 جنيه للبيع و18.58 جنيه للشراء، هي القيمة التي كشف عنها بنك قناة السويس اليوم الإثنين وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووفق آخر تعاملات خلال التداولات الصباحية اليوم الإثنين، سجل سعر الدولار نحو 18.59 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.60 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين، لتسجل العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في البنوك والمصارف المالية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

واستقرت قيمة بيع وشراء سعر العملة الأمريكية لتسجل نحو 18.6 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 218.69 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وأخيرا في بنك مصر لتسجل نحو 18.6 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين.