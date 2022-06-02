أستاذ اقتصاد: أغلب السلع الأساسية لن تتأثر برفع سعر الدولار الجمركي

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، إن الدولار الجمركي هو المعيار الذي يجري بناء عليه تحديد قيمة الجمارك على البضائع المستوردة.

وأضاف كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الدولار الجمركي تخص الجمارك فقط وليس السلع، موضحا أن الدولار الجمركي قيمة افتراضية ومعيار يتم من خلاله تحديد الجمارك على السلع المستوردة.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنه توجد دول توقع مصر معها اتفاقية تجارة مشتركة تعفى من خلالها السلع المستوردة من الضرائب الجمركية، وتصير بـ«زيرو جمارك»، مشيرا إلى أن السلع الجمركية ستزيد من 2% إلى 3%.

وبيّن كريم العمدة، أن الصناعات التي سيرتفع سعرها بسبب ارتفاع أسعار الدولار الجمركي هي المواد التجميلية والسلع الترفيهية التي ليس لها احتياج كبير، والسيارات، والجلود، والخضروات الفواكه المستوردة.

اتفاقية التجارة الحرة مع السودان

وواصل أستاذ الاقتصاد، أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع السودان وبالتالي لن يكون هناك تأثيرا على استيراد اللحوم ومن ثم تدخل البلاد بدون جمارك، وأغلب السلع الأساسية التي نقوم باستيرادها لن تتأثر بقرار الدولار الجمركي، مشددا على ضرورة تطبيق الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار.

الدولار الجمركي اختراع مصري

وكان محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أشار، إلى أنّ الدولار الجمركي هو اختراع مصري، والقيمة الجمركية تكون بناء على سعر السلعة المقيمة بالدولار الحقيقي.

ولفت، إلى أنّ وزارة المالية قامت بتحديد سعر الدولار الجمركي، في ظل تذبذب سعر الدولار الجمركي، حتى لا تحدث بلبلة في السوق، إذ أنّ هناك انكماش عالمي، موضحًا أن رواد منصات السوشيال ميديا يبالغون بشدة في التقدير.