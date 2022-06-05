سعر الدولار اليوم الأحد 5-6-2022 في البنوك المصرية

حدّثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، منها التجاري الدولي والمصرف المتحد، أسعار العملات الورقية ومنها سعر الدولار والريال وغيره، إذ تشهد العملة الأمريكية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة تأثير التطورات الاقتصادية على أسعارها.

ووفق آخر تحديث للبنوك اليوم الأحد الموافق 5 يونيو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس، كشف عن سعر الدولار اليوم إذ سجل نحو 18.66 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بـ البنك المركزي وصل سعر الدولار وفق آخر تعاملات خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد، لنحو 18.58 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.6 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، لتسجل بذلك العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في البنوك والمصارف المالية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم نحو 18.62 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة بيع وشراء سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 18.6 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وأخيرا في بنك مصر لتسجل نحو 18.8 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.