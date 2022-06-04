سعر الدولار اليوم السبت 4-6-2022 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري منها الأهلي ومصر، عن تحديثها اليوم لأسعار العملات الورقية ومنها سعر الدولار واليورو وغيرها، إذ تشهد العملة الأمريكية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة تأثير التطورات الاقتصادية على أسعارها، في ظل التغييرات التي تسببت بها الأوضاع الراهنة حول العالم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم السبت الموافق 4 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

وصلت قيمة بيع وشراء سعر العملة الأمريكية في بنك مصر لتسجل نحو 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم نحو 18.06 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس، سجل سعر الدولار نحو 18.66 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي وصل سعر الدولار وفق آخر تعاملات خلال التداولات الصباحية قبل اليوم السبت، نحو 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وأخيرا وصل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، لتسجل بذلك العملة الأمريكية حالة من الاستقرار في كافة البنوك والمصارف المالية العاملة في السوق المصرية.