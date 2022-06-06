«لا لا» يحرك طائرة ركاب بأسنانه في حضور وزيرا الرياضة والطيران بمطار القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، العرض الاستعراضي لـ محمود عبد الحميد نور الدين، الشهير بـ«محمود لالا»، والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب تابعة لشركة «سمارت للطيران»، بأسنانه، من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمطار القاهرة الدولي، بحضور اللواء عزت عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة شركة سمارت للطيران ومجدو اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء.

سحب طائرة الركاب وتحريكها لمسافة 6 أمتار

واستطاع محمود عبد الحميد «لا لا»، سحب طائرة ركاب وتحريكها بعد توصيلها بحبل وضعه بين فكيه وسحبها لمسافة 6.20 متر تقريبًا، بوزن 14 طن 175 كجم، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على دعم الشباب المصري، وتوفير كل ما يلزم لهم لتحقيق العديد من الإنجازات بالمحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية للارتقاء بالحركة الرياضية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع أصحاب القدرات الاستثنائية.

وزيرالرياضة يشيد بـ «لا لا » ودخوله موسوعة جينيس

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بـ موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في انجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطى رسالة للعالم أن مصر قادرة بفضل أبنائها الشباب على فعل المستحيل.

ومن جهته، أكد وزير الطيران المدني، دعمه ومساندته للنماذج المصرية الناجحة، وسعيه لتقديم كافة أوجه الدعم لهم، للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات لهم ولوطنهم الغالي مصر.

كما ترحب وزارة الطيران المدنى بالتعاون الدائم بالتنسيق المثمر مع وزارة الشباب والرياضة لدعم مثل هذه المبادرات التى تبرز المواهب المصرى المتميزة، فيما تقدم البطل محمود عبد الحميد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة جينيس، معرباً عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحسب للرياضة المصرية، لافتا الى أنه مستمر في طريق الانجازات وعازم على كسر المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل.