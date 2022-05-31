وزير الرياضة: تعاون مع الشركة الهندسية لرعاية ذوي القدرات وصقل مواهبهم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون في المجال "الرياضي" بين الوزارة والشركة المصرية الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية،يهدف البروتوكول إلي تنسيق التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لرعاية وتنظيم واستضافة الأنشطة المختلفة "رياضيا" بما يعود بالنفع علي الشباب وذوي الهمم والقدرات الخاصة.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن جانب الشركة المصرية الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس الإدارة.

تنظيم أكبر مسابقة وماراثون لاكتشاف المواهب لذوى الهمم

ووفق بنود البروتوكول، يتم تنظيم أكبر مسابقة وماراثون لـ اكتشاف المواهب لذوى الهمم داخل ممشي "جرانتيرا السياحى"، الذي طورته الشركة المصرية الهندسية"، والذي يعد أضخم ممشى "رياضي وترفيهي وخدمي" في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم واستضافة بعض الندوات والمؤتمرات واللقاءات "الرياضية" بالمركز الثقافي بالممشي والنادي الاجتماعي "الرياضي" داخل "واحة الريحان" في حدائق أكتوبر .

وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحى نهج الوزارة نحو التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مختلف المشروعات والبرامج، انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، مقدماً الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية على التعاون المثمر.

رعاية ذوى القدرات الخاصة وقادرون باختلاف

أضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع الشركة المصرية الهندسية يستهدف رعاية ذوى القدرات الخاصة وقادرون باختلاف، وانتقاء المواهب منهم، وصقل قدراتهم، وإقامة مراكز تدريب خاصة بهم.

ومن جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية، إلى حرص الشركة على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى استضافة أية أنشطة رياضية وثقافية بالممشى الذى قامت الشركة بتطويره، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ مختلف المشروعات والأنشطة.

الاهتمام بالشباب وذوي الهمم في المجال "الرياضي"

يأتي بروتوكول التعاون في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب وذوي الهمم في المجال "الرياضي" وتنفيذا لرؤية الحكومة ٢٠٣٠، والعمل على اكتشاف المواهب، وتنمية قدرات صغار السن، وتشجيع روح الإبداع والابتكار لدى أبناء الوطن ورعايتهم.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوازرة، والمهندس محمد مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية، ومجموعة من ممثلى الشركة.