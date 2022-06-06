أصالة تكشف كواليس أغنية «شكرًا»: عرفت تأثير العاطفة والحب على الناس

كشفت الفنانة أصالة كواليس أغنيتها الجديدة «شكرًا» التي طرحتها في مارس الماضي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقدمتها خلال وجودها في حفل ختام برنامج «الدوم».

أصالة تكشف عن كواليس أغنيتها «شكرًا»

وقالت الفنانة أصالة، خلال لقائها في ردايو «الرابعة» على هامش حفلها الأخير في دبي: «أغنية شكرًا أنا عملتها للناس لأنه مش بس القرايب والأصحاب اللي بيقفوا جنب بعض، إنما الناس كمان بكل المحبة والدعم اللي عطوني إياه، واللي صرت أنا بشوفه على وجوههم في حفلاتي أو حتى وأنا ماشية في الشارع».

وتابعت: «صرت بعرف مدى تأثير هذه العاطفة وهذا الحب على الناس، لأن أنا أغنياتي بغنيها بعاطفة وحب وكل أغنية بغنيها بحاول إني أوصّلها وأعبّر بيها عن أي ست أو أي شاب موجود بالمسرح، فشكرًا دي لكل الناس اللي بيحبوني سواء أعرفهم شخصيًا أو لا».

أغنية «شكرًا» لأصالة تتخطى الـ31 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «شكرًا» نجاحًا كبيرًا بعد طرحها عبر موقع «اليوتيوب» وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع كلماتها، كما حصدت الأغنية 31 مليونًا و200 ألف مشاهدة، وهي من كلمات عمرو تيام، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع توما.

أصالة تحيي حفلاً غنائيًا في دبي

وكانت الفنانة أصالة أحيت حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الماضي، وقدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما ارتدت فستانًا بسيطًا طويلًا باللون الوردي.

وبعد النحاج الكبير الذي حققه الحفل، قدمت أصالة الشكر إلى جمهورها في دبي من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ كتبت: «‎شكرًا يا حبايبي في دبي على هالسّعادة الخالصة اللي غمرتوني فيها.. شكرًا على شعور ما بعده شعور وإحساس ما مثله مثيل.. الله يجمعنا دائمًا عالموسيقى المليانة حُبّ ووفا».