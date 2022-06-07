أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 7-6-2022

سجلت العملات العربية والأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، تباينًا في الأسعار بين اليورو والدولار والدينار، فيما شهد بعضها استقرارًا نسبيا، وذلك اليوم الثلاثاء 7-6-2022.

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم عنها، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية للمتابعين والقراء، أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك المصرية، التي جاءت كالآتي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.99 جنيه للبيع مقابل 19.81 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.83جنيه للشراء مقابل 19.99 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.96 جنيه للبيع مقابل 19.84جنيه للشراء، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 19.96 جنيه للبيع مقابل 19.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد نحو 23.12 جنيه للشراء و23.42 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي بنحو 23.35 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 23.15 جنيه للشراء و23.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 18.68 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.66 جنيه للبيع مقابل 18.6جنيه، ووصل في بنك مصر إلى نحو 18.66 جنيه للبيع مقابل 18.6 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل في البنك الأهلي المصري إلى نحو 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدرهم في البنك الأهلي لنحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع.