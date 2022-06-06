أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الاثنين 6-6-2022

مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، يبحث الكثير عن أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، لتحديد أفضل سعر للشراء أو البيع للعملات.

ويقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية للمتابعين والقراء، أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك المصرية، التي جاءت كالآتي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، ونفس السعر في البنك المركزي إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس لنحو 20.10 جنيه للبيع مقابل 19.88 جنيه للشراء، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 20.02 جنيه للبيع مقابل 19.22 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.91جنيه للشراء مقابل 20.10 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.91جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 23.22 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، ووصل سعره في المصرف المتحد نحو 23.22 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي بنحو 23.22 جنيه للشراء و23.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.66 جنيه للبيع مقابل 18.6 جنيه للشراء، كما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس لنحو 18.68 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.66 جنيه للبيع مقابل 18.06جنيه، وفق بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل في البنك الأهلي نحو 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت.