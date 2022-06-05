أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأحد 5-6-2022

مع بداية تعاملات اليوم الأحد أول أيام عمل البنوك بعد الراحة الأسبوعية، يتابع الكثيرون أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية التعاملات، لتحديد أفضل البنوك لبيع أو شراء العملات.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأحد الموافق 5 يونيو، في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.66 جنيه للبيع مقابل 18.6 جنيه للشراء، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 18.68 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.66 جنيه للبيع مقابل 18.06جنيه، وفق بداية التعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل في البنك الأهلي إلى نحو 4.97 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.97 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل في البنك الأهلي المصري إلى نحو 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.91 جنيه للشراء، وسجل في المصرف المتحد 19.80جنيه للشراء مقابل 19.98 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر 20.05 جنيه للبيع مقابل 19.80جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 23.19 جنيه للشراء و23.48 جنيه للبيع، ووصل سعره في المصرف المتحد نحو 23.19 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.31 جنيه للشراء و23.42 جنيه للبيع.