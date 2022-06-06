فودة: حظر استخدام الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ بداية من 1 يوليو

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مفهوم المدينة الخضراء يكمن في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، كالطاقة والمياه والأرض، ولإعلان مدينة خضراء أو صديقة للبيئة، لابد من توافر كل الشروط وأن تراعي المدينة استخدام الموارد الطبيعية، موضحا أن المدينة الخضراء أو الصديقة للبيئة تراعي ترشيد استهلاك المياه وتعالجها ويمكن أن تستخدمها مرة أخرى، وكذلك تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة، وتفصل المخلفات وتعيد استخدامها مرة أخرى أيضا.

ممارسات البشر داخل الفنادق والمطاعم مهمة ويجب تدريبهم على الممارسات صديقة البيئة

وقالت وزيرة البيئة، في لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلامي أحمد الحسيني، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنّ الجزء الأخير هو جزء البلاستيك، وكيف تستطيع تقليل استخدام البلاستيك وتستبدله بأشياء ورقية، ومن المهم أيضا ممارسات البشر داخل الأماكن كالفنادق والمطاعم وتدريبهم على الممارسات صديقة البيئة.

حظر استخدام الأكياس البلاستيك في شرم الشيخ نهائيا بداية من 1 يوليو

فيما قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم توزيع 10 آلاف «شنطة»، صديقة للبيئة، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في شرم الشيخ نهائيا بداية من 1 يوليو المقبل، مضيفا أن إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحد إجراءات تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء.

وواصل محافظ جنوب سيناء: «نعمل على مدار اليوم بمعدل 16 ساعة يوميًا، وأعد كل المصريين والضيوف إنهم سيشهدوا ميلاد مدينة صديقة للبيئة».