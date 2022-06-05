أمير المصري يدير حلقة نقاشية عن إدارة مخلفات المياه بمناسبة يوم البيئة

بمناسبة يوم البيئة العالمي، أدار الفنان أمير المصري سفير المبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد»، حلقة نقاشية عبر إنستجرام عن إدارة مخلفات المياه وتأثيرها على تغير المناخ مع الدكتور إيهاب عبدالعزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

حلقة أمير المصري عرضت على صفحة يونيسف مصر

وفي الحلقة التي تم بثها عبر الصفحة الرسمية ليونيسف مصر على إنستجرام، قال الفنان أمير المصري، إن دوره كسفير لمبادرة شباب بلد يتطلب منه تسليط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات، وبالتالي كان من المهم طرح مشكلة المياه وتأثير الأضرار البيئية للاستخدام الخاطئ للمياه.

وأبدى المصري سعادته بكونه جزءاً من (شباب بلد) لإيمانه بشدة بالآفاق التي تفتحها المبادرة للشباب في مصر، وأكد أنه سيعمل على جعل الشباب في مصر متصلاً بالمبادرة الواعدة والمشاركة فيها.

دور العرض الفرنسية تستقبل فيلم Limbo

وتستقبل دور العرض الفرنسية حالياً فيلم Limbo للنجم المصري العالمي أمير المصري، وذلك بعد عامين من منافسته في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي، وخوض جولات في مهرجانات سينمائية عالمية حصل خلالها على العديد من الجوائز والترشيحات، ومن أبرزها جائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا في اسكتلندا، وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج. وحصل المصري أيضا على 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونافس أمير المصري في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار3، والذي يعتبر أحد أنجح الأعمال الدرامية خلال الموسم، كما نافس أيضًا في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل (Rogue Heroes) قريبًا في بريطانيا.