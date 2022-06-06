برلماني في جلسة مناقشة مسببات التلوث: المصريين ميعرفوش اسم وزيرة البيئة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مناقشات واسعة حول الإشكاليات التي يواجهها ملف البيئة في مصر، لاسيما في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ.

وأكد النواب أن هناك شكاوى عديدة بشأن مقالب القمامة المنتشرة في جميع المحافظات المصرية، متسائلين عن دور وزارة البيئة في حماية الإنسانية، وعدم وجود خطة حقيقية للاستفادة من المحميات الطبيعية والموجودة في العديد من المحافظات المصرية.

أبو الخير: أين دور وزارة البيئة على أرض الواقع

وقال النائب محمود أبو الخير: «للأسف الشديد الشعب المصري لا يعرف اسم الوزيرة إيه ولا دور الوزارة على أرض الواقع إيه».

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّه لدينا محميات لم يتم استغلالها، مثل محمية سوهاج الموجودة في وسط النيل بنحو 150 فدانًا، والتي يمكن استغلالها في دعم السياحة الداخلية، متابعًا: «عندنا كنز اسمه المحميات الطبيعية ولم يتم استغلاله لتحقيق مصدر إضافي للدخل القومي».

تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة حول تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة، وأيضًا جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية.