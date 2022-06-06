رئيس «برلمانية حزب النور»: الإجرام في حق النبي لا يقبله أي إنسان

خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقتا في بداية الجلسة العامة، اليوم، لعرض البيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وعرض النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بيانا عاجلا في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بشأن التطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحد أعضاء الحزب الحاكم في الهند.

وقال النائب: «مرات ومرات نتحدث في شأن التطاول في جناب النبوة، من المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند».

رئيس برلمانية النور: نصرة نبي الله واجبة

وأكد رئيس برلمانية النور، أن نصرة نبي الله واجبة، مستشهدا بما جاء في كتاب الله الكريم: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كل الأنبياء أقروا بنصرة نبي الله، مؤكدا أن الإجرام في حق النبي لا يقبله أي مسلم أو مصري أو إنسان، قائلا: «على كل مسلم فعل ما في وسعه ما يستطيع لنصرة رسول الله».

كما أحال مجلس النواب نحو 56 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات وتوصيات.