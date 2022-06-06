توفيق عبد الحميد يكشف موعد عرضه المسرحي المقبل بعد غياب سنوات

شوق الفنان توفيق عبد الحميد جمهوره إلى عودته إلى الأعمال المسرحية بعد غياب سنوات طويلة، إذ أنه من المقرر أن يقدم خلال الفترة المقبلة عرضًا مسرحًا على المسرح القومي من إخراج ناصر عبد المنعم.

وكشف توفيق عبد الحميد عن موعد العرض المسرحي المقبل من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «شوية تفاؤل، أنا وصديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم بنشتغل من فترة على عمل مسرحى مهم سيقدم بإذن الله من غير مقاطعة فى الشتاء القادم على المسرح القومي».

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد شارك في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «يوتيرن» برفقة الفنانة ريهام حجاج، إذ جسد دور والدها.

مسلسل «يوتيرن» من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته كل من: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، وأيمن القيسوني، وكريم قاسم، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، ونانسي صلاح، محمود حجازي، وغيرهم من الفنانين.

اعتزال توفيق عبدالحميد

وأعلن «عبد الحميد» اعتزاله الفن خلال الفترة الماضية أثناء تصوير الأيام الأخيرة في مسلسل «يوتيرن» بسبب معاناته من مشاكل صحية، وأعلن خبر اعتزاله من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما قام بعد ذلك بالإشارة أن هذا القرار قابل للعودة به إذا تحسنت حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لتوفيق عبد الحميد

كما كشف عن تطورات حالته الصحية وأنه يحتاج إلى عملية جراحية حيث كتب: «صباح الخير.. الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس في أمل أن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة».

وتابع: «أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة، وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير، وربنا كريم».