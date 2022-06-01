توفيق عبدالحميد يستدعي ذكريات «حديث الصباح والمساء»: «التتر مغزول ببراعة»

استدعى الفنان القدير توفيق عبدالحميد ذكريات مسلسل «حديث الصباح والمساء»، مشيدًا بالشاعر الراحل فؤاد حجاج الذي تألق في كتابة تتر المقدمة والنهاية، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توفيق عبدالحميد يشيد بتتر حديث الصباح والمساء

وكتب توفيق عبدالحميد عبر «فيسبوك»: «الشاعر العظيم فؤاد حجاج هو اللي كتب تتر المقدمة والنهاية لمسلسل حديث الصباح والمساء وكل ما أفكر أكتب بوست فيه بيت منها ألاقيها مغزولة ببراعة ومش قادر أكتب بيت منها وأسيب باقي الغزل تحية تقدير وإكبار لشاعر عظيم استطاع أن يعبر تمامًا عن مسلسل عظيم في شعر».

أحداث مسلسل حديث الصباح والمساء

عرض مسلسل حديث الصباح والمساء عام 2001، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي حول 3 شخصيات بأولادهم والمشكلات والقضايا الاجتماعية التي تواجههم، بالإضافة إلى عرض أجزاء من تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي.

أبطال مسلسل «حديث الصباح والمساء»

يضم مسلسل «حديث الصباح المساء» مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وخالد النبوي، وأحمد زاهر، وأميرة العايدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر.

وكان «عبدالحميد» أشار في منشور سابق إلى اعتزاله الفن لفترة بسبب معاناته من مشاكل صحية، موضحًا أنَّه قرار قابل للتراجع إذا تحسنت حالته الصحية.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

يُذكر أنَّ الفنان توفيق عبد الحميد تألق في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركته في مسلسل «يوتيرن» بطولة الفنانة ريهام حجاج، وكريم قاسم، وأيمن القيسوني، وعبير صبري، ومحمود حجازي، ونانسي صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.