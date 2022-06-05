تاج الدين: 11 إصابة بالدرن لكل 100 ألف مواطن.. ومتوسط عمر المصريين يتحسن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنّ مصر عملت من أجل توفير الرعاية الصحية للبلدان الإفريقية، ممثلًا بذلك على سفينة أنس الوجود في بحيرة ناصر، إذ تحمل الوقاية من مرض الملاريا إلى شمال السودان حماية لها وجنوب مصر.

افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول

وأضاف تاج الدين، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي: «معندناش ملاريا في مصر، وإصابات الدرن في مصر تقدر بنحو 11 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن».

متوسط عمر الإنسان في مصر يتحسن

وتابع: «متوسط عمر الإنسان في إفريقيا يبلغ 53 سنة، رغم أنّ بعض البلدان يصل فيها هذا المتوسط إلى 80 و85 سنة، ومتوسط المؤشرات الصحية في مصر جيدة في كل الاتجاهات، ومتوسط عمر الإنسان في مصر يتحسن وفي إفريقيا قليل».