رئيس التحرير

محمود مسلم

تاج الدين: 11 إصابة بالدرن لكل 100 ألف مواطن.. ومتوسط عمر المصريين يتحسن

كتب:

شريف سليمان
12:23 م | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنّ مصر عملت من أجل توفير الرعاية الصحية للبلدان الإفريقية، ممثلًا بذلك على سفينة أنس الوجود في بحيرة ناصر، إذ تحمل الوقاية من مرض الملاريا إلى شمال السودان حماية لها وجنوب مصر.

افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول

وأضاف تاج الدين، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي: «معندناش ملاريا في مصر، وإصابات الدرن في مصر تقدر بنحو 11 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن».

متوسط عمر الإنسان في مصر يتحسن

وتابع: «متوسط عمر الإنسان في إفريقيا يبلغ 53 سنة، رغم أنّ بعض البلدان يصل فيها هذا المتوسط إلى 80 و85 سنة، ومتوسط المؤشرات الصحية في مصر جيدة في كل الاتجاهات، ومتوسط عمر الإنسان في مصر يتحسن وفي إفريقيا قليل».

اقرأ المزيد:

تاج الدين: كورونا قد يؤثر على «مخ» المريض.. وتصنيع أدوية ضد السرطان قريبا

«تاج الدين»: إصابات كورونا منخفضة للغاية.. وإجراءات استباقية لجدري القرود

تاج الدين: لا يتم استئصال العين أثناء عملية نقل القرنيات من متوفى لآخر

«عوض تاج الدين»: مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن

«عوض تاج الدين»: نستهدف تطعيم الجميع ضد كورونا في حملة «طرق الأبواب»

تاج الدين: «مصر ابتكرت سياسة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين».. فيديو

«تاج الدين»: التعافي من متلازمة ما بعد كورونا خلال 6 أشهر من الإصابة
بقلم شريف سليمان