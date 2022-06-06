تاج الدين: أنفقنا أكثر من 10 مليارات جنيه للحد من قوائم الانتظار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية على أن الدولة كانت حريصة عند تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتم البدء في عدد من المحافظات.

التأمين الصحي القديم دفعنا للجوء إلى النظام الحديث

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «التأمين الصحي القديم دفعنا للجوء إلى النظام الحديث، حيث أن خدماته لا ترضي المنتفعين أو مقدمي الخدمة».

انفقنا أكثر من 10 مليارات جنيه للحد من قوائم الانتظار حتى الآن

وواصل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «مفيش حد هيستني 10 سنين عشان يعمل عملية وقوائم الانتظار تزداد يوميًا، وأنفقنا أكثر من 10 مليارات جنيه للحد من قوائم الانتظار حتى الآن، والدولة تتكفل بالكامل بالحالات على قوائم الانتظار»، موضحًا أن هناك الكثير من الشعوب الأفريقية، والعربية يأتون لمصر للعلاج، ويشعرون أنهم في وطنهم، ويتلقون خدمة صحية متميزة.

الشركات العالمية ترى مصر ذات سوق مفتوح

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إلى أن الشركات العالمية ترى مصر ذات سوق مفتوح، وتقدر الكوادر الطبية المصرية، مشددًا على أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تمثل نقطة حضارية، وأمنية دوائية طبية، والنظام الجديد يرضي المنتفع، ومقدمي الخدمة.