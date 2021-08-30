نتيجة تنسيق جامعة النهضة 2021/2022.. «الحقوق» 55%

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق جامعة النهضة 2021 2022، حيث جرى إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، وينطلق التنسيق إلكترونيا غدا الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، كما جرى إعلان التخصصات الجديدة التي تشملها الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضافت الوزارة، أنّ نتيجة تنسيق جامعة النهضة 2021 2022، ضمن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والذي جرى الإعلان عنه اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الذي عقد بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغرّ، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

-كلية العلوم الأساسية 60%.

-كلية الفنون 64%.

-كلية الطب البشري 87%.

-كلية الهندسة 75%.

-كلية علوم الحاسب 68%.

-كلية الصيدلة 83%.

-كلية الطب البيطري 77%.

-كلية طب الأسنان 85%.

-كلية العلاج الطبيعي 83%.

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

-كلية الإعلام 60%.

-كلية اللغات والترجمة 60%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

-كلية التربية 55%.

-كلية السياحة 55%.

تفاصيل تخصصات جامعة النهضة 2021 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّ «النهضة» إحدى الجامعات الخاصة، التي تمتلك معامل تكنولوجية تضمّ أجهزة وآلات ومعدات تواكب أحدث التقنيات العالمية، وورش إنتاجية لتعليم وتدريب الطلاب على الماكينات والآلات الحرفية المختلفة، وتعتمد الكلية في التدريس على أكبر عدد من الأساتذة المتميزين في مصر، وجامعة كيوشو اليابانية، وجامعة دالهوسي الكندية.

وأضافت الوزارة، أنّ جامعة النهضة تضمّ مجموعة كبيرة من التخصصات، بينها «الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات والحاسبات، هندسة الميكاترونيات، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة الميكانيكا (شبعة ميكانيكا إنتاج)»، كما تهتم الجامعة بتوفير التدريب العملي في عدد من الشركات والمصانع والجامعات المحلية والدولية بالتعاون مع أكبر شركات الشبكات في العالم.