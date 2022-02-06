جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لمنطقة النهضة ببرج العرب الأربعاء

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبوالنجا نائب رئيس الجامعة، قافلة طبية مجتمعية لمنطقة النهضة ببرج العرب وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك في إطار دور جامعة الاسكندرية فى خدمة المجتمع.

تخصصات طبية خلال قافلة جامعة الإسكندرية

وذكرت الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة، أن القافلة تشمل عددا من التخصصات الطبية المختلفة منها (الرمد - الجلدية – الأطفال – النساء والتوليد – جراحة عامة – عظام – واجراء مسح عن السمنة والضغط والبول السكري).

كما تشارك كلية طب الأسنان من خلال عيادة أسنان متنقلة لتقديم خدمات الكشف والخلع وتنظيف اللثة، والتثقيف الصحي وتشارك كلية الصيدلة في تقديم وإمداد القافلة بالأدوية للعيادات المختلفة بالتعاون مع بنك الدواء وعدد من شركات الأدوية المختلفة، كما تقوم كلية التمريض بتقديم توعية صحية للأمراض المزمنة فى الحوامل والأطفال في تلك المناطق غرب الإسكندرية التي تحتاج لمثل هذه القوافل.

ورش عمل للمشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي

وفى الجانب المجتمعي، تشارك كليات الزراعة والطب البيطري بتقديم عدد من الخدمات المختلفة لأهالى المنطقة مثل تشجير مدخل القرية، وتنظيم ورش عمل للمشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية، ومشاريع الأنتاج الحيواني، والمكافحة الحيوية للمحاصيل الزراعية، وكذلك إنتاج الألبان وتسمين الدواجن، والكشف عن الماشية والأغنام والدواجن، وكذلك قيام طلاب كلية التربية بتنظيم دورات لمحو الأمية لأهالى القرية .