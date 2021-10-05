عبدالغفار يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة النهضة: تكريم وتحية ونصائح

شهد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل الذي أقامته جامعة النهضة، مساء أمس الإثنين، بمناسبة تخرج دفعة 2021 من طلاب الجامعة، بحضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وحسام الملاحي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من رؤساء الجامعات، والشخصيات العامة، والإعلاميين، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

في مستهل كلمته، هنأ وزيرالتعليم العالي أسرة جامعة النهضة، وللخريجين، موجهًا تحية شكر وتقدير لكل أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة على رعايتهم واهتمامهم الأكاديمي والاجتماعي للطلاب طوال فترة دراستهم، مشيدًا بهذا التقليد الجامعي الحميد الذي يرسخ قيم الوفاء والعرفان في الوسط الأكاديمي، كما وجه الشكر أيضًا اأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم سنوات الاجتهاد والكفاح.

وأشاد عبدالغفار، بالمستوى التعليمي والعلمي المتميز لجامعة النهضة، والذي يعكس حجم الجهود المبذولة من قيادات الجامعة، مؤكدًا الدور التنموي والتعليمي الذي تقوم به الجامعة في منطقة شمال الصعيد.

عبدالغفار يحث الخريجين على مواصلة النجاح في حياتهم العملية

وفي رسالة للدفعة الجديدة، حث وزير التعليم العالي الخريجين على ضرورة مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، وألا تنقطع صلتهم بالحقل الأكاديمي، مؤكّدًا أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات تخصصهم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأن يؤمنوا دائمًا بأن الإخلاص في العمل ثمرته النجاح الباهر، وأن عليهم مع نظرائهم من شباب مصر، دورًا شديد الأهمية في بناء حاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز.

ومن جهته، هنأ المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة الخريجين، مؤكّدًا الدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين لسوق العمل، وذلك من خلال أعمال التطوير وتسخير كل الإمكانات من أجل راحة الطلاب، داعيًا الطلاب إلى التحلي بالمثل العليا والأخلاق الرفيعة، ومواصلة تفوقهم وتميزهم، وتطوير مهاراتهم والتغلب على كل الصعاب التي تواجههم خلال حياتهم العملية؛ ليكونوا إضافة حقيقية لسوق العمل.

وزير التعليم العالي يكرم أعضاء هيئة التدريس وأوائل الخريجين

وفي كلمته، عبر حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، عن اعتزازه وفخره بخريجي الجامعة، مشيرًا إلى أنَّ الاحتفال يكتسب طابعًا مميزًا لتزامنه مع احتفال الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر، لافتًا إلى أنَّ رؤية الجامعة ترتكز على بناء الإنسان ودعمه بالقدرات المطلوبة لسوق العمل، من خلال إتاحة بيئة تعليمية مناسبة، والعمل كفريق واحد داخل الجامعة، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المتواصل للجامعات لأداء رسالتها التعليمية على الوجه الأمثل.

وفي ختام فعاليات الحفل، كرم وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأوائل الخريجين على مستوى الجامعة.