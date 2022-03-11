جامعة النهضة تفتح باب القبول أمام الطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف عن فتح باب القبول لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، ومر عليهم عام دراسي كامل قبل اندلاع الأحداث في أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022.

وتقبل جامعة النهضة الطلاب العائدين من أوكرانيا بجميع كلياتها طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وبالضوابط والشروط، التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة، وذلك وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج.

اشتراطات قبول الطلاب الطلاب العائدين من أوكرانيا

وتأتي استجابة جامعة النهضة لمبادرة الحكومة بشان وضع اشتراطات لقبول الطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الخاصة المصرية، استجابة لجهود الدولة المصرية تلبية لمطالب أبنائها الدراسين في أوكرانيا، في ظل ظرف استثنائي تواجهه أوكرانيا حاليًا، ولحماية مستقبل الطلاب المصريين بالجامعات الأوكرانية.

مدة الدراسة بالجامعة

ووفقًا لاشتراطات مجلس الوزراء، يجب ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحوَّل إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم المقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

شهادة بالمقررات الدراسية

وتضمنت الضوابط والشروط أيضًا أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة قيده بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس، وفقًا للتخصص العلمي، وفي حال تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدمًا.

اختبار الطلاب

وأكدت جامعة النهضة أنها ستجري اختبارًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بمقر جامعة النهضة ببني سويف.

8 كليات متاحة أمام الطلاب بجامعة النهضة

وتضم جامعة النهضة 8 كليات، وهي كلية: طب بشري، طب الأسنان، علاج طبيعي، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب، إدارة أعمال، الإعلام، وهي جميعها متاحة أمام الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الأوكرانية التي ينتسبون إليها.

ويمكن للطلاب الراغبين في معرفة كافة التفاصيل عن المصروفات زيارة الرابط هنا أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجامعة لمزيد من التفاصيل على رقم: 19206