المنيا تعلن تحقيق المستهدف من توريد القمح بنسبة 100%: 450 ألف طن

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توريد 450057 طنا و460 كيلو جراما من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بالمحافظة حتى أمس الأحد، لتحقق المحافظة بذلك المستهدف من توريد القمح بنسبة 100%، وذلك لموسم حصاد 2022

تطوير وميكنة القطاع الزراعي

وأكد المحافظ، أن نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح لهذا العام يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكل نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التموين، في الاستعداد المبكر لهذا الموسم، وتنظيم عملية التوريد، مثنياً على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال موسم العام الماضي، مما ساعد في عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات.

توفير مخزون استراتيجي آمن

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم التسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأضاف وكيل الوزارة انه خلال موسم التوريد لهذا العام تجهيز 44 موقعا تسويقيا لاستقبال محصول القمح منها 7 صوامع معدنية وعدد 5 هناجر تابعة للبنك الزراعي وعدد 3 شون إسمنتية تابعة للبنك الزراعي و3 مستودعات ومخازن تابعة للبنك الزراعي وكذلك 26 مركز تجميع منها 24 مركزا تابعا للبنك الزراعي وموقعين للمطاحن.