ضوابط واستعدادات «تعليم المنيا» لامتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت محافظة المنيا استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2022، والمقرر انطلاقها يوم 20 يونيو الجاري، على أن تنتهي يوم 21 يوليو المقبل، حيث يتم وضع كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أداء الامتحانات.

وقال مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإجراءات تشمل تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية طوال الـ24 ساعة، وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.

تجهيز سيارات الإسعاف لمواجهة الطوارئ

كما تستعد مديرية الصحة والسكان بالمنيا من خلال تجهيز سيارات الإسعاف وكافة المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي طارئ يحدث، وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وتتضمن الاستعدادات عمل الصيانة اللازمة للكهرباء والمراوح في كافة اللجان، لمعاونة الطلبة والطالبات على أداء الامتحانات والتأكد من صلاحية طفايات الحريق الموجودة وتوفير المياه وإزالة أي أسلاك كهربائية تكون مكشوفة.

وشملت الاستعدادات وضع خطة بكافة الضوابط المنوطة لتأمين اللجان من الخارج، واتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية، وعدم ترك باب اللجنة مفتوحا وتوفير وسيلة للغلق، على أن تكون المفاتيح نسخة واحدة مع رئيس اللجنة شخصيا، وأن يظل الباب مغلقا حتى نهاية فترة الامتحان، مع منع تواجد أي شخص داخل اللجان أيا كان مسماه أو صفته الوظيفية.

الإبلاغ عن أي نقص في الأوراق

كما تضمنت الضوابط، قيام رئيس اللجنة بالإبلاغ الفوري عن أي نقص في أوراق الأسئلة والإجابة لتداركه قبل بدء الامتحان، مع معاينة حجرة الكنترول الداخلي يوميا، والتأكد من تأمينها جيدا وسلامة أبوابها.

يأتي ذلك بالإضافة لمنع تواجد التليفونات المحمولة أو أية أجهزة رقمية أخرى تكون بها خاصية التخزين مع الطالب أو المراقب أو عمال المعاونة لأي سبب أو تحت أي ظرف، وفي حالة ضبطها يتم تجميعها فورا وكتابة اسم صاحب الجهاز والتحفظ عليه لحين انتهاء اللجنة مع تفويض رؤساء اللجان بعمليات التفتيش للطلاب وسحب أي وسيلة للغش، على أن تخصص سيدة لتفتيش الطالبات، وعمل محضر بأعداد الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان بعد حصر الغياب حتى لا تُترك ثغرة لإمكان تسريب ورقة الأسئلة.

تتبع مسارات سيارات الأسئلة

يضاف إلى ما سبق، الالتزام بكافة الإجراءات التي تم وضعها بدءا من نقطة استلام المندوب للمظروف الخاص بأوراق الأسئلة المشفر والمؤمن من اللجنة العامة، ثم تسليمه لرئيس اللجنة شخصيا، وضرورة تتبع مسارات سيارات مندوبي توزيع الأسئلة المكلفين باستلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة إلى مواقع اللجان، للتيقن من عدم التوقف نزولا لأي سبب أو مبرر.