«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية زاوية الجدامي بمغاغة غدا.. 5 تخصصات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغة خلال يومي 6 و7 من يونيو الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

5 تخصصات منها الأطفال والقلب

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق، الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية.

النهوض بصحة المواطن وتوفير «حياة كريمة»

وقال محافظ المنيا، إن المنظومة الصحية بالمحافظة، شهدت طفرة شاملة في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له ، كما تشهد معظم القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إنشاء وتطوير الوحدات الصحية مما سيساهم في تقديم خدمات طبية بجودة عالية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وتفقد المحافظ، أقسام الوحدة الصحية، واستمع إلى الأطباء والتمريض، مشيدا بالأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، كما التقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على الوحدة الصحية للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.