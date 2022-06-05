مدير «مثلث ماسبيرو»: بيع وحدات البرج الإداري والاستثماري قريبا

كشف المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أنه سيجري عرض وحدات البرج الإداري، بالمشروع للبيع، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة إدارية بالمنطقة، وذلك عقب تحديد سعر المتر بهذه الوحدات.

يتكون البرج الإداري من 15 طابقًا بإجمالي 120 وحدة

وأشار مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن البرج الإداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة إدارية، مخصصة لمكاتب إدارية، بأنشطة مختلفة.

وأوضح «سليم»، أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من 4 أبراج، فهناك برجين للإسكان البديل، لسكان المنطقة الراغبين في العودة مرة أخرى، وبرج إداري، وآخر استثماري.

كما أشار مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، الانتهاء من التشطيبات النهائية، للبرج الاستثماري، وبرجي الإسكان البديل، ومن ثم تسكينه، من قبل محافظة القاهرة.

يتكون البرج الاستثماري من 23 طابقا وجميع الوحدات السكنية داخله كاملة التشطيب

وأضاف «سليم» أن البرج الاستثماري بالمشروع، يضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية التي ستعرض للبيع للمواطنين الراغبين في السكن داخل منطقة مثلث ماسبيرو.

موضحا أن البرج الاستثماري داخل منطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من 23 طابقا، وجميع الوحدات السكنية داخله كاملة التشطيب على أعلى مستوى، وبها كل المرافق والخدمات، وفقا لتصريحات مدير المشروع.

وأضاف مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن الوحدة السكنية، داخل البرج الاستثماري بالمنطقة، تصل مساحتها إلى 175 متر2، وتتكون كل وحدة من 3 غرف، وريسيبشن، ومطبخ و3 حمام، كما أن جميع الغرف الموجودة بالوحدات السكنية، بها نافذة تطل على الموقع العام للمشروع.

وأشار إلى أن مشروع الإسكان البديل بالمنطقة، يتكون من برجين بارتفاع 18 طابقا، يضم كل برج من 5 بنايات متصلة، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.