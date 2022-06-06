«س وج».. كل ما تريد معرفته عن طرح «الإسكان» الجديد للمصريين في الخارج

داخل عدد كبير من المدن الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح جديد، للمصريين في الخارج؛ استكمالا لطرح الوزارة عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية، لصالح المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، الراغبين في الحصول على وحدة أو قطعة أرض داخل وطنهم الأم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن طرح «الإسكان» الجديد للمصريين في الخارج، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على النحو التالي

س/ كم عدد قطع الأراضي المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ 3102 قطعة أرض سكنية، و143 قطعة أرض بنشاط مختلط، و10014 قطعة أرض مقابر.

س/ كم عدد الوحدات السكنية المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ 57 فيلا و2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية «إسكان متوسط- فوق المتوسط»، و95 وحدة تجارية وإدارية.

س/ أماكن قطع أراضي الأنشطة المختلطة المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ قطع أراضي الأنشطة المختلطة المطروحة للمصريين في الخارج، داخل مدينة دمياط الجديدة.

س/ أماكن قطع أراضي المقابر المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ قطع أراضي المقابر المطروحة للمصريين في الخارج، داخل مدن: (القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة).

س/ أماكن قطع الأراضي السكنية المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ قطع الأراضي السكنية المطروحة للمصريين في الخارج، داخل مدن: (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، السادات).

س/ أماكن الوحدات السكنية الفاخرة المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ يضم طرح وزارة الإسكان والمرافق الجديد، للمصريين في الخارج، وحدات سكنية فاخرة، داخل عدد من المدن الجديدة، التي تتمثل في: (مدينة داون تاون العلمين، الحي اللاتيني، أبراج صواري بالإسكندرية، مدينتي).

كما يضم الطرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع «جنة»، داخل مدن: (دمياط، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، الحي السكني الثالث «R3»، المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة).

س/ أماكن الوحدات السكنية المتوسطة وفوق متوسطة المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ تضم وحدات الإسكان (فوق المتوسط – متوسط) المطروحة للمصريين في الخارج، مشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

س/ أماكن الفيلات السكنية المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ يضم الطرح عدد من الفيلات السكنية، بمدينتى العاصمة الإدارية الجديدة «المقصد»، والمنصورة الجديدة.

س/ آلية حجز المشروعات المطروحة للمصريين في الخارج؟

ج/ يعد هذا الطرح، المرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، ويمكن الحجز في هذا الطرح، من خلال الحجز المبدئي على الموقع الإلكتروني، أو عن طريق التحويلات البنكية لمقدمات الحجز.