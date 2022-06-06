حقيقة إيقاف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء.. التأمينات توضح

تزامنا مع استمرار صرف معاشات شهر يونيو 2022 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش، بقيمة ٢٢ مليار، يبحث أصحاب البطاقات الزرقاء عن حقيقة إيقاف المعاشات، والتى قد انتشرت أنباء عن إيقافها خلال الساعات الماضية لحين تحويلها إلى كروت ميزة، اعتبار من شهر يونيو الجارى 2022، ، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أنه لا صحة لإيقاف معاشات أصحاب البطاقات الزرقاء «بطاقة الصرف البلاستيكية الخاصة بالهيئة»،

مؤكدة استمرار صرف المعاشات لحاملي البطاقات التقليدية من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقة ميزة.

التأمينات: لا صحة لإيقاف المعاشات

وعن حقيقة إيقاف المعاشات، قال اللواء جمال عوض، في بيان له، إنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى و لو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، لافتا إلى أنه سيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف، مشيرا إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

آليات صرف المعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه تم تحديد 3 آليات لصرف المعاشات بدايةً من شهر يونيو الجاري، وهى كالتالي:

بطاقة ميزة

الصرف عبر بطاقة ميزة، حيث يمكن لصاحب المعاش التوجه لأقرب مكتب تأمينات، أو أي فرع من فروع البنك الزراعي، من محل السكن، والبالغ عددهم 1700 مقر منتشرة على مستوى الجمهورية، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، وتسليمها للمكتب لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية على أن تتم عملية الصرف من كارت ميزة اعتباراً من الشهر التالي.

الصرف من خلال الحسابات الجارية

يمكن لصاحب المعاش ممن يمتلك حسابًا جاريًا في أحد البنوك العاملة في مصر، التوجه للبنك وطلب خطابا منه موجها لمكتب التأمينات المختص لتحويل المعاش على حسابه الشخصي.

وفي حال عدم وجود حساب جار يمكنه التوجه لأي بنك وفتح حساب بنكي ثم طلب خطابا من البنك موجه لمكتب التأمينات لتحويل المعاش على الحساب الجديد.

تحويل المعاش إلى محفظة المحمول

تحويل المعاش إلى محفظة المحمول، وذلك من خلال التوجه لأي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي، وبعد فتح المحفظة يطلب صاحب المعاش من شركة المحمول خطابا موجها لهيئة التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول.