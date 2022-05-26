التأمينات تحذّر موظفيها من سوء معاملة أصحاب المعاشات: من يتضرر يشكو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الهيئة تستبدل كروت صرف المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مجانا لأول مرة، وحال فقدانه أو تلفه يمكن الحصول على آخر برسوم بسيطة.

هيئة التأمينات الاجتماعية

وأكد عوض، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، بحضور عاطف صابر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي، نائبا رئيس الهيئة، ومحمود كمال، ممثل شركة آي فاييننس، أنّ الهيئة شددت في عدة رسائل لموظفي الهيئة على حسن معاملة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائم بالصرف، وحال وجود أي شكوى يمكن للشاكي كتابة شكوى وإرسالها للهيئة عبر أي مكتب بريد، أو عبر رقم الخط الساخن للهيئة 16217، أو على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الصندوق لن يتأخر عن الاستثمار

وبشأن استثمار أموال التأمينات، قال رئيس الهيئة، إنّ قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء الصندوق، ويسير العمل فيه بشكل جيد رغم حداثة إنشائه، مشيرا إلى أنّ الصندوق لن يتأخر عن الاستثمار في أي مجال طالما يتوفر فيه عنصر الأمان والعوائد.