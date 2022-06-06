الفاو تتوقع انخفاضًا حادًا في القمح والذرة والأرز

توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) انخفاضًا حادًا في الإنتاج العالمي من الحبوب للعام الحالي، على أن يكون هو الانخاض الأكبر منذ أربع سنوات ماضية.

المرجح أن تزداد محاصيل الشعير والذرة الرفيعة

أوضحت «الفاو» أن الإنتاج سيهبط إلى 2784 مليون طن، بانخفاض يزيد على 16 مليون طن عن العام الماضي، متوقعة أيضًا الانخفاض في الذرة والأرز، بينما من المرجح أن تزداد محاصيل الشعير والذرة الرفيعة.

كما توقعت الفاو أن ينخفض معدل استخدام الحبوب في العالم بشكل هامشي خلال العام الحالي والقادم بنسبة 0.1% تقريبًا مقارنة بالفترة 2021/ 2022، إلى 2788 مليون طن، وهو ما يُعد أول انكماش منذ 20 عامًا.

وأوضحت أن الأسباب تعود بشكل أساسي إلى الحرب الروسية في أوكرانيا واستخدام القمح والحبوب الخشنة والأرز في الأعلاف، بينما يُتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي من الحبوب مواكبًا وتيرة الاتجاهات السكانية العالمية.

وعلى مستوى التجارة توقعت الفاو أن تنخفض التجارة العالمية بالحبوب بنسبة 2.6% عن مستواها السابق من الفترة لعامي 2021/ 2022 إلى 463 مليون طن، وهو أدنى مستوى تم تحقيقه منذ ثلاث سنوات، حتى مع بقاء توقعات التجارة الدولية للأرز إيجابية.

هبوط مخزونات الذرة

وتشير التوقعات الجديدة إلى انخفاض في المخزون من القمح والذرة والأرز، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة مخزون الحبوب العالمية إلى استخدامه حتى 29.6% في الفترة 2022/ 2023، بعد أن بلغت 30.5 في المائة في الفترة 2021/ 2022، وهو المستوى الأدنى منذ 9 أعوام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المنخفض الذي بلغ 21.4% والذي سُجل في الفترة من 2007 حتى 2008 ومن المتوقع أن يتصدر هبوط مخزونات الذرة هذا التراجع، في حين يُتوقع لمخزونات القمح أن ترتفع.

وحدّثت منظمة الأغذية والزراعة من تقديراتها للمحصول العالمي من الحبوب في عام 2021، الذي ارتفع بنسبة 0.9% عن العام السابق، ولاستخدام الحبوب في الفترة 2021/ 2022، الذي ارتفع بنسبة 1.1%.