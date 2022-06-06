ارتفاع معدلات توريد القمح لصوامع وشون كفر الشيخ إلى 226 ألف طن

ارتفعت معدلات توريد القمح بشون وصوامع كفر الشيخ لـ226 ألف طن منذ بدء موسم التوريد، وفقا للإجراءات التي حددتها الحكومة.

ووصلت معدلات توريد القمح في كفر الشيخ إلى 226087 طنا و164 كيلو جراما، وذلك منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي.

محافظ كفر الشيخ يتابع استلام القمح

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة، والتابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، بعد فتح موقعين جديدين للاستلام الأسبوع الماضي.

وأضاف «الهابط»، في بيان له، أن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، يتابع على مدار الساعة عمليات الاستلام اليومي للقمح داخل الشون والصوامع، مشددا على تقديم التسهيلات والمزايا للمزارعين الذين يقومون بالتوريد.

لجان لاستلام وفرز القمح في شون وصوامع كفر الشيخ

وتابع المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وأوضح، أن وكيل وزارة التموين شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وهي 48 ساعة.