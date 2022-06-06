«فؤاد»: دعم مشروعات تصنيع الأكياس صديقة للبيئة بديلا للبلاستيكية

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية تحويل السيارات إلى الغاز والوقود الصديق للبيئة، والاتجاه نحو السيارات الكهربائية والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة الى تأثر الشواطئ وارتفاع منسوب مياه سطح البحر بسبب المتغيرات المناخية.

وأضافت الوزيرة خلال ردها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب، اليوم، أن ارتفاع الحرارة يساعد على زيادة الاصابة بالأمراض، ويتطلب الأمر بناء منازل قادرة على مواجهة المتغيرات المناخية سواء ارتفاع الحرارة أو زيادة الأمطار.

الدولة تعطي الأولوية للمشروعات البيئية

وشددت الوزيرة على أن الدولة تعطي الأولوية للمشروعات البيئية وأن هناك توجيهات من رئيس الوزراء لتشجيع مصانع تنتج أكياس صديقة للبيئة بديلا عن الأكياس البلاستيكية وهناك قرار من رئيس مجلس الوزراء لمنح حوافز لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت إلى أن مصر لم تتسبب في الانبعاثات ولكنه تتحمل الأثار والدول الكبرى تدفع 100 مليار جنيه سنويا ونجاح مؤتمرات المناخ تعتمد على التعاون الدولي متعدد الأطراف وأكدت الوزيرة دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تحلية المياه والأولوية للمشروعات التي تمولها الموازنة العامة للدولة.

ربط التغيرات المناخية بالمشروعات التنموية

وأوضحت أن المركز القومي للبحوث يعمل على دراسات التغيرات المناخية وربط التغيرات بالمشروعات التنموية وينظم دورات بالجامعات لنفس الهدف واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها المشروعات الكبرى مثل الطاقة الشمسية ببنبان ومشروعات المنوريل وغيرها من المشروعات الكبرى مؤكدة أن مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر، بساهم في توفير مياه يمكن استخدامها في العديد من الأغراض ولاسيما الزراعة، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر العديد من المشروعات المختلفة التي تدعم التحول للمشروعات الخضراء والمستدامة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة لم ترفع رسوم النظافة ولا توجد زيادة رغم مشروعات البنية التحتية من أجل المحلفات الصلبة وأن الدولة لا تحصل على تكليف الخدمة بل تحصل على رسوم تحصيل الخدمة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، هجوم من بعض النواب، كما أكد عدد من النواب أهمية الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا لا يمكن أن نحصر مشكلة الانبعاثات الحرارية في وزارة البيئة فقط، ولكن هي مسئولية مشتركة بين عدد من الوزارات، مؤكدا أن هناك توجه رئاسي للحفاظ على البيئة ونحن نعمل على الطاقة النظيفة طبقا لرؤية مصر 2030.

وأكد عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية عددا من المشروعات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، الأمر الذي يستدعي أن تحمل الحكومة خطة متكاملة وواضحة في هذا المجال الطموح.