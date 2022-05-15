وزير المرافق السابق: الدولة دخلت عصر تحلية المياه بعد فشل أنظمة سابقة

قال الدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق السابق، إن استضافة مصر للمعرض الدولي لتنقية وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، واتركس إكسبو بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية، يؤكد دخول مصر عصر صناعة وتكنولوجيا المياه، ويمثل فرصة حقيقية لكل العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فى معرفة وادراك ما وصلت إليه مصر في الفترة الحالية من تقدم وتطور كبير في صناعة تكنولوجيا المياه.

وأضاف الدكتور عبد القوى خليفة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب افتتاح المعرض، أن الدولة تنفذ في الوقت الحالي مشروعات بنية تحتية ضخمة، تساهم فى زيادة نسبة التنمية، بالإضافة إلى التوسع في محطات المعالجة والمعالجة الثلاثية التي تتيح إعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى.

خليفة: الدولة دخلت عصر التحلية وهو ما فشلت فيه أنظمة سابقة

وقال خليفة إن الدولة دخلت عصر التحلية وهو ما فشلت فيه أنظمة سابقة، حيث مواكبة الحكومة المصرية والدولة المصرية عصر تكنولوجيا التحلية، يساهم فى زيادة الإعلانات على استخدام مياه البحار وتغذية المحافظات الحدودية وهو ما يخفف الضغط على نهر النيل.

ويقام المعرض على مساحة 20,000 متر بمركز مصر للمعارض الدولية، ويعد أكبر منصة لتجمع المصنعين والمستوردين مع القاعدة العريضة من الاستشاريين والمهندسين التنفيذيين لكبرى المشروعات الكبرى والخاصة.

وخصص المعرض نحو 16 جناحا دوليا يمثلو كبرى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المياه والصرف، بالإضافة إلى أنه يمثل أكبر وأول معرض مختص في مجال مقاولات المياه في أفريقيا والشرق الأوسط ويضم العديد من القطاعات منها «محطات تنقية وتحلية ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف، وقطاع المواسير وخزانات المياه، وفلاتر المياه، وقطاع الكهرباء ولوحات التحكم الآلي، وقطاعات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات».

11 سفير دولة عربية وأفريقية وأجنبية ووزير المرافق السابق يفتتحون المعرض

وشارك في افتتاح المعرض سفراء دول «تايلند، وهولندا، والمجر، وفرنسا، واليابان، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، ورواندا، وفنلندا»، وأشاد المشاركون بتنظيم المعرض، مؤكدين أنه يعد الحدث الأضخم في مجال تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويتماشى مع سياسة الدولة في الوقت الحالي، ومبادرة حياة كريمة، ومؤكدين أن المعرض فرصة حقيقية لتوطين تكنولوجيا المياه داخل مصر.

سفراء الدول خلال تفقد أجنحة المعرض

وعقب الافتتاح، تفقد السفراء أجنحة المعرض، وخاصة أجنحة الشركات الدولية المشاركة في المعرض، وأكدوا على جودة المنتجات المحلية المتمثلة في الطلمبات والمحابس وغيرها من التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها، مواسير المياه، مؤكدين أن مصر وصلت لمكانة كبيرة في مجال تكنولوجيا المياه.