تعرف على موعد وقفة عرفات 2022 وإجازات عيد الأضحي

يبحث قطاع كبير من السكان حول العالم عن موعد وقفة عرفات 2022 عبر محرك البحث «جوجل»، حيث أنّ موعد وقفة عرفات 2022 يحدد تباعاً موعد عيد الأضحى المبارك، وبالتالي الإجازات الرسمية التي سيتم منحها للعاملين في القطاعين العام والخاص، وازدادت عمليات البحث عن موعد وقفة عرفات 2022 خلال الأيام الأخيرة نظراً لانتهاء شهر شوال وبدء شهر ذو القعدة.

موعد وقفة عرفات 2022

ويشار إلى تحديد موعد وقفة عرفات 2022 بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة، حيث يوافق موعد وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من ذي الحجة ويوافق في تاريخ السنة الميلادية يوم الجمعـة 8 يوليو، إذ يبدأ شهر ذو الحجة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 30 يونيو على أن تبدأ إجازات عيد الأضحى في مصر من يوم الجمعة 8 يوليو 2022، حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو.

تفقد المرافق الصحية في مكة المكرمة

وفي وقت سابق تفقد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل العديد من المرافق الصحية في مجمع مكة الصحي، وجاءت الزيارة لتقييم جاهزية واستعدادات الخدمات الصحية المتكاملة، كما استعرض الوزير سير العمل في المواقع التي تقدم الرعاية لحجاج بيت الله الحرام قبل موسم الحج المقبل.

وشملت الجولة القطاعات الصحية في منطقة عرفات متمثلة في مستشفى شرق عرفات، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة العام، ومركز عرفات الصحي، وقدم للوزير شرح مفصل عن الدوائر في المراكز والخدمات التي تقدمها، موضحا تطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة، ثم توجه الوزير إلى منى وقام بجولة تفقدية لكل من مستشفى ميناء الوادي، ومستشفى شارع الميناء الجديد، ومستشفى طوارئ منى، ومستشفى ميناء الجاسر، بالإضافة إلى مركزي منى الصحي 2 و 17 ، اطلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة.