من هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟.. ليس طبيبا

بمجرد أن أصدَر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية، أمس، شملت تعيين فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزيراً للصحة في المملكة العربية السعودية، تسائل الكثيرون في السعودية والوطن العربي عمن هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟

من هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟

ولعل في مقدمة الأسباب التي أدت لظهور سؤال من هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟ هو أن تلك من المرات النادرة، في الآونة الحالية، التي يوكل فيها أمر وزارة الصحة في إحدى البلدان العربية، إلى شخص لا يمتهن مهنة الطب، وإنما مختص بعلوم الحاسب الآلي.

وتشير المؤهلات العلمية لفهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي الجديد، إلى أنَّه حاصل على ماجستير في علوم الحاسِب عام 2007 من جامِعة سينت جوزيف، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وبكالوريوس في علوم الحاسِب عام 2001 من جامعة الملك سعود، وشهادة تنفيذية في القيّادة والإدارة عام 2009 من جامعة «MIT» بالولايات المتحدة الأميركية.

الجلاجل لم يأت مباشرة من خارج وزارة الصحة

ولعل ما يمكن أن يزيل الدهشة ويجيب جزئيًا عن سؤال من هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟ هو أن الجلاجل لم يأتِ مباشرة من خارج الوزارة، حيث كان نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير منذ يونيو 2016، ولديه العديد من المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية، كما كان عضواً في العديد من المجالس واللجان، وذلك حسبما ذكرت العربية نت.

ويتولى الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد أيضًا عددًا من المناصب المتعلقة بملف الصحة، فهو عضو مجلس إدارة كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ مايو 2017، والهيئة العامة للغذاء والدواء منذ يوليو 2017، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمجلس الصحي السعودي.

عبدالرحمن الجلاجل.. الوزير السياسي

غير أنَّه لابد من الاشارة أيضا أن اختيار الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد، يأتي ضمن ما يعرف عالميا في التقاليد السياسية والإدارية، بالوزير السياسي، الذي لا يشترط أن يمتهن نفس المهنة المتعلقة بوزارته، وإنما أن يكون لديه رؤية وقدرات على إدارة هذه الوزارة.

وقد تولى الجلاجل مناصب قيادية عدة داخل المملكة، فقبيل توليه مناصب في ملف الصحة، تقلّد الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد، عدة مناصب أخرى في وزارة التجارة والصناعة، منها: نائب وزير حماية المستهلك بين 2011 و2016، ورئيس قسم المعلومات، ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بين 2008 و2011، ووكيل الوزارة لشؤون المستهلك، كما تولى منصب مدير عام تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار بين 2001 و2006، ومدير الشبكات والتشغيل في الهيئة ذاتها.

الجلاجل من هيئة الاستثمار للآثار والطيران

وسبق وشغل الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد عضوية مجلس إدارة كل من الخطوط الجوية العربية السعودية بين 2015 و2017، والمؤسسة العامة للحبوب بين 2013 و2017، وصندوق تنمية الموارد البشرية – هدف، بين 2011 و2016، والهيئة العامة للاستثمار بين 2014 و2016، والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة بين 2012 و2016، والهيئة العامّة للسياحة والآثار بين 2010 و2012، ومجلس الجمعيات التعاونية، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وعمل الجلاجل مديراً لمشروع تعريب نُظم التشغيل مفتوحة المصدر في جمعيّة الحاسِبات – مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة، وكان عضواً في مجلس الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية بين 2011 و2018، وعضواً في مجلس منطقة الرياض بين 2010 و2012.

وعقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للصحة بالسعودية، رفع الجلاجل، شكره للثقة الملكية، وكتب على حسابه في تويتر: «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيراً للصحة سائلا المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن».