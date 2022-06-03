موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك 2022

الصيام وتكثيف الدعاء من الأمور المستحبة خلال مناسك الحج 2022، ولهذا كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول موعد وقفة عرفات التي تفصلنا عنها أيام قليلة حيث عيد الأضحى المبارك.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، ترصد موعد وقفة عرفات على النحو التالي:

موعد وقفة عرفات

وفق القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد وقفة عرفات سيكون يوم 9 ذو الحجة من عام 1443 الموافق الجمعة 8 يوليو، ليصبح بذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يوم السبت 9 يوليو المقبل.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام إذ تبدأ 8 يوليو وتنتهي 12 يوليو 2022، ليتبقى للمواطنين 5 مناسبات رسمية يحق لهم فيها الحصول على إجازة وهم على النحو التالي:

1- إجازة نهاية يونيو الجاري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، والتي جرت العادة أن يتم ترحيلها لتصبح الإجازة يوم الخميس 1 يوليو.

2- وفي 23 يوليو 2022 يحق للعاملين الحصول على إجازة السبت بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

3- وفي يوم السبت 30 يوليو 2022 يحصل المواطنون على إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة.

4- وفي 6 أكتوبر تكفل الدولة للمواطنين الحصول على إجازة يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة والمعروف إعلاميا بحرب أكتوبر.

5- وفي نفس الشهر يحصل المواطنون كذلك على إجازة يوم 8 أكتوبر، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يذكر أن الشيخ أحمد تميم المراغي، ذكر في لقاء سابق مع برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن من يريد الحصول على أجر وقفة يوم عرفات يقوم بالإكثار من الذكر والدعاء في هذا اليوم والابتهال إلى الله، موضحًا أن أفضل الأيام هو يوم عرفة، وأفضل الدعاء فيه هو: «لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ».