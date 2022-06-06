«شعيب» يأمر بمصادرة مركبات «البيتش باجي» غير المرخصة بشوارع مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قراراً بضبط موتوسيكلات «البيتش باجي» ذات العجلات الأربعة، التي تعمل بدون ترخيص، وبدون لوحات معدنية، في جميع شوارع مدينة مرسى مطروح، خاصة وسط المدينة، أو على الشواطئ والكورنيش والمناطق المزدحمة بالمصطافين، وحجز المركبات وعدم الإفراج عنها إلا عقب انتهاء فصل الصيف، واستكمال إجراءات الترخيص للحد من الحوادث، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الأجهزة المعنية.

تحديد خط سير للبيتش باجي في مطروح

ووجه محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مجلس مدينة مرسى مطروح بالقيام بتحديد خط سير للدراجات البيتش باجي المرخصة منها في أماكن معينة، بالمنطقة الواقعة من غرب كوبري شاطئ روميل وحتى متحف روميل، ومنع سيرها خارج المنطقة المحددة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، ولتقليل التكدس والازدحام المروري في اتجاه غرب الكورنيش، مع تسيير الحركة المرورية بشوارع المدين، خاصةً مع الاقبال السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف.

حملة في شوارع مطروح

وكلف المحافظ بتنفيذ حملة على البيتش باجي في الشوارع من إدارة مرور مطروح ومجلس المدينة وجميع الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ القرار، وتمشيط الشوارع ومناطق المصايف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع أي مخالف.

حوادث متكررة للبيتش باجي بشوارع مطروح

وتسببت مركبات البيتش باجي في العديد من الحوادث الخطيرة خلال المواسم الماضية، بسبب انتشار أعداد كبيرة غير مرخصة، وفي أماكن مزدحمة بالمارة في الشوارع، مع السرعات الجنونية لركابه ومعظمهم من الأطفال والشباب الصغير تحت السن والفتيات، مما أدى إلى وفاة البعض وإصابات مختلفة للعديد من المصطافين، وكثرة الشكاوى منه على الكورنيش، بجانب التلوث الضوضائي والإزعاج الذي تتسبب فيه هذه المركبات طوال موسم الصيف.