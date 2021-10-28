3 خطوات لاستبدال الزيت المستعمل بـ«جديد».. 100 جنيه لكل 25 لترا

أطلقت وزارة البيئة، مبادرة لحث المواطنين على عدم التخلص من زيت الطعام المستعمل بعد القلي، من خلال خدمة «جرين بان» المقدمة برعاية شركة «تجدد» للطاقة المتجددة، وبتصريح من وزارتي الصحة والبيئة، للتخلص من الزيت المستعمل بطريقة صحية.

وقالت الوزارة، وفق المبادرة: «الزيت المستعمل عادة بيترمي في الصرف فبيسد المواسير ويلوث المياه، وده بيعمل صعوبة في تنقيتها، أو يترمي في الزبالة، ونفقد قيمته، إحنا في Green Pan بنشتغل على إعادة تدوير الزيت لإنتاج منتجات زي الوقود الحيوي كبديل للطاقة، والجليسرين والصابون».

وتابعت الوزارة: «ساهم في المحافظة على البيئة ومواردنا المائية، ومترميش الزيت المستعمل في الصرف الصحي.. سجل معانا وإحنا هنتواصل معاك، وهنيجي لحد عندك، ونساعدك في التخلص منه بالطريقة الصحيحة».

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لمبادرة البيئة للتخلص من الزيت المستعمل بطريقة صحية، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رفع سعر زيت التموين من 20 إلى 25 جنيهًا، صباح اليوم، بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج.

خطوات استبدال الزيت المستعمل بالزيت الجديد

وأوضحت مبادرة «جرين بان» عبر صفحتها الرسمية، طريقة تجميع وتعبئة الزيت المستخدم بصورة صحيحة، وهي:

- ترك الزيت الساخن حتى يبرد بعد الاستخدام.

- تصفية الزيت من أي شوائب ونقله إلى زجاجة بلاستيكية باستخدام «قمع».

ـ يتم استبدال الزيت من خلال حجز موعد لخدمة التجميع المنزلي من «جرين بان» عند تجميع 5 لترات عن طريق الاتصال على رقم (19481)، أو التسجيل على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الخاص بـ«جرين بان».

خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني لاستبدال الزيت المستعمل بالجديد

ـ يمكن التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بـ«جرين بان»، من خلال الضغط هنـــا.

وأوضح منشور «جرين بان»، أن المبادرة تهدف إلى تجميع الزيت المستخدم واستبداله بآخر جديد، حيث يتم الحصول على زجاجة زيت جديدة بحجم 1.75 لتر من إحدى شركات صناعة الزيوت المشهورة مقابل كل 5 لترات زيت مستعمل، أو التبرع بها، كما يمكن الحصول على 100 جنيه لكل 25 لترا.