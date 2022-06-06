عاجل.. النواب يتلقى موافقة «الشيوخ» على قانون التأمين الموحد

تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (أخطرت اللجان المختصة).