زفاف غريب يثير الجدل.. ما قصة الزواج الذاتي في الهند؟

حفل زفاف ومراسم وعروس ومعازيم، كل شىء هنا داخل قاعة الزفاف ما عدا العريس، كان هذا شكل ما يسمى «الزواج الذاتي» في الهند، حيث أثارت مؤخراً فتاة هندية تُدعى كشاما بيندو، 24 عاماً، الجدل، بعد قرارها الزواج من نفسها، فما القصة؟

فتاة هندية تتزوج ذاتيًا

بحسب ما نقلته وسائل إعلام هندية وعربية فإن «كشاما» أكدت أنها قررت الزواج من نفسها بدعوى أن تصبح قدوة في حب الذات، وحول التفاصيل قالت الفتاة الهندية: «لم أرغب قط في الزواج، لكنني أردت أن أصبح عروساً، لذا قررت الزواج من نفسي، الزواج الذاتي هو التزام بأن تكون لنفسك وتمنحها حبًا غير مشروط»، وتابعت: «إنه أيضاً فعل قبول الذات».

حفل زفاف وشهر عسل ذاتي

وخططت «كشاما» لإقامة حفل الزفاف يوم 11 يونيو الجاري، وستتم مراسم الزفاف دون وجود عريس، كما أنها ستسافر إلى «غوا» لإقامة شهر العسل، وبارك والدا «كشاما» الزواج، ورغم تعبير المتزوجين ذاتياً عن سعادتهم إلاّ أنّهم لم يتم الاعتراف به قانوناً في الهند.

وفي سياق مشابه تم الإبلاغ أيضًا عن طلاق عارم في العام الماضي عندما أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية، كريس جاليرا (33 عامًا)، أنها ستُنهي زواجها الفردي بعد 90 يومًا فقط لأنها وقعت في حب شخص آخر.

وعن سؤال ما نوع الاحتفالات التي ينطوي عليها الزواج الذاتي؟

لا توجد قواعد أو أعراف اجتماعية، يمكن أن تكون مشابهة لحفلات الزفاف التقليدية لشخصين أو لا، منذ أن ظهر هذا الاتجاه، ظهر مقدمو الخدمات أيضًا في زوايا مختلفة من العالم لمساعدة عملائهم المتزوجين بأنفسهم.

يقدم موقع «Marry Yourself» في كندا الاستشارات والتصوير الفوتوغرافي للزفاف، بينما يقدم موقع IMarriedMe.com في سان فرانسيسكو أطقم لحفل الزواج، بما في ذلك خاتم الزواج والعهود، في كيوتو، تقدم Cerca Travel باقة زفاف ذاتيًا لمدة يومين.