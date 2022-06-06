أحمد شيبة يُجدد تعاونه مع الملحن خالد سلطان في «طلق فاضي»

يُجدد الفنان أحمد شيبة، تعاونه الفني مع الملحن خالد سلطان، في أغنية جديدة تحمل اسم «طلق فاضي»، التي من المُقرر طرحها الأسبوع الجاري، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية طلق فاضي، من غناء أحمد شيبة، وكلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان، وتوزيع أشرف البرنس.

وتُعد أغنية طلق فاضي، هي الثالثة التي تجمع بين الفنان أحمد شيبة والملحن خالد سلطان، وذلك بعد أغنيتي «القلب جاله هبوط» و«أنا بابا»، واللتان حققا نجاحًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

نشاط فني لـ أحمد شيبة بين الغناء والدراما

وطرح أحمد شيبة، أغنية «أنا بابا»، مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا نازل يابني سوقكم.. أنا جاي لوحدي أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمري كبير وفوقكم.. أنا كنت سايبكوا حبة.. أنا جيت كله استخبى.. لو مهما عملتوا برضه.. مش حمل معايا قالبة».

أحمد شيبة في مسلسل الكبير أوي 6

كما ظهر أحمد شيبة، في موسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل الكبير أوي 6، بطولة الفنان أحمد مكي، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة، إذ أحيا حفل زفاف «الكبير أوي»، وخلال حفل الزفاف منحت «الكبيرة فحت» التي تجسد شخصيتها سما إبراهيم، بندقية لـ«جوني»، ليحيي شقيقه بطلقات في الهواء، ليطلق «جوني» رصاصة بالخطأ على «النجفة»، وتسقط فوق رأس «شيبة» ويقع على الأرض.