أحمد شيبة يطرح أغنية أنا بابا.. فيديو

طرح الفنان أحمد شيبة، أغنية جديدة تحمل اسم «أنا بابا»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في ضوء الاحتفالات بعيد الفطر المُبارك.

صناع أغنية أنا بابا لـ أحمد شيبة

أغنية أنا بابا للمطرب أحمد شيبة، كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا نازل يابني سوقكم.. أنا جاي لوحدي أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمري كبير وفوقكم.. أنا كنت سايبكو حبة.. أنا جيت كلة استخبي.. لو مهما عملتو برضه.. مش حمل معايا قالبة».

تفاصيل مشاركة أحمد شيبة في مسلسل الكبير أوي 6

وظهر أحمد شيبة، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل الكبير أوي 6، بطولة الفنان أحمد مكي، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة، إذ أحيا حفل زفاف «الكبير أوي»، وخلال حفل الزفاف تعطي «الكبيرة فحت» التي تجسد شخصيتها سما إبراهيم، بندقية لـ«جوني»، ليحيي شقيقه بطلقات في الهواء، ليطلق «جوني» رصاصة بالخطأ على «النجفة»، وتسقط فوق رأس «شيبة» ويقع على الأرض.

مسلسل الكبير أوي 6، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وشارك أحمد شيبة، كضيف شرف في أحداث مسلسل اللعبة الجزء الثالث، بطولة الثنائي هشام ماجد وشيكو.