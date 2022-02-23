أوس أوس: «كنت بحط 1000 جنيه كل يوم وأسحبها علشان اتعرف على مراتي»

قال الفنان محمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس»، إنه بدأ المسرح وهو في جامعة كلية التجارة، التي درس فيها 5 سنوات، وبعدها ذهب إلى ورشة الإبداع مع المخرج خلال جلال ليتدرب 4 سنوات، مبينا أنه جرى طرده من الورشة مع الفنان علي ربيع، ولكن عاد مرة أخرى ثم قدم الفنان أشرف عبد الباقي وضمهما إلى فرقته، متابعا: «أنا كان نفسي أطلع حارس مرمى، وأنا زملكاوي، وفي المدرسة كنت بقف في الجون عشان أريح ومفضلش أجري وخت جايزة في المدرسة، أنا روحت عملت اختبارات في نادي الزمالك وسقط في الاختبارات، أنا بقيت زملكاوي لما حسام وإبراهيم حسن انتقلوا من الأهلي للزمالك، وكنت بروح ماتشات الزمالك مع صاحبي وحفظت الفرقة وحبيتها، أنا بحب الشناوي ورامي ربيعة وكل لاعيبة الزمالك».

أوس أوس: «كان نفسي أطلع حارس مرمى»

وأضاف «أسامة» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية « CBC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني، وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، أن والده شاهد بعض نجاحاته قبل وفاته، وكان والده يندمج مع المسلسلات، ويتأثر بالمشاهد التراجيدية، وكان يشاهده في مختلف المسرحيات.

وأشار الفنان أوس أوس، إلى أنه كان يتعلم من الوقوف أمام مسرح الجامعة وكانت تجربة مهمة في حياته، لافتا إلى أنه حصل على جائزة أثناء مشاركته في مسرح الجامعة، وشجعه المخرج خالد جلال الذي يختار الأدوار بعناية للممثلين، مبينا أنه حصل على خبرة كبيرة من العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي، متابعا: «إحنا مع أشرف عبد الباقي كل حاجة خارج النص، أنا من إمبابة ومحمد هنيدي من هناك وبيت والد هنيدي ووالدته هناك وكان بيجي الساعة 4 الفجر وإمبابة كلها كانت بتستناه، وحفظت معاد حضوره الخميس الفجر، وهو عمل الحنة بتاعته في إمبابة وكل أهل إمبابة كانوا طايرين، ومعرفتش أشوفه من الزحمة».

تقديم فيلم جديد بعنوان مستر إكس

وذكر الفنان أوس أوس، أنه يرى أن إسماعيل ياسين كان أسطورة في الضحك، وكان يحب أفلامه، مؤكدا أن الأفلام الأبيض والأسود كان بها قصصا تستحق المتابعة، رغم أن الإمكانيات كانت محدودة، لافتا إلى أنه يستعد لتقديم فيلم جديد بعنوان مستر إكس.

قصة تعرفه على زوجته

وأضاف أن زوجته رويدا كانت تعمل في إحدى البنوك، وتعرف عليها أثناء فتح حساب بنكي مواصلا: «كنت بحط ألف جنيه كل يوم وأسحبها وأعمل مشكلات عشان أوصلها واتعرفت عليها واتخطبنا شهرين بس، ولاقيتها شبهي وطيبة، وعرضت عليها الجواز في كافيه في مصر الجديدة، ورديت بعدها بـ 15 يوما، ومعايا عمر عمر 5 سنين وديما 8 شهور، وكان في علي لكن توفى، كلنا تعبنا بس بنستنى العوض من ربنا وممكن يجي في منطقة إنت مكنتش متوقعها والصحة دي نعمة كبيرة، لا أحب السعي وراء الترند، أشرف عبد الباقي أداني 3 أيام شهر عسل».