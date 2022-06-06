وزير التعليم يحسم جدل المربع الفارغ في خانة أرقام جلوس الثانوية العامة

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول لغط كتابة أرقام الجلوس على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحًا أن الجزء العلوي من البابل شيت لا يتم التعامل معه بالماسح الضوئي من الأساس ويقوم خبراء المركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته.

شوقي: الموضوع بسيط وسهل

وأضاف «شوقي»، في تصريحات عبر صفحته الشخصية، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الموضوع بسيط للغاية سواء كتب الطالب رقم الجلوس بالأرقام من اليسار لليمين أو العكس ويترك المربع الأيمن فارغا وينتهي الأمر.

تضييع الوقت فى أمور بسيطة

وقال: «أكاد لا أصدق اننا نضيع وقتًا في أمورٍ بهذه البساطة يكتب طالب الثانوية العامة رقم الجلوس بوضوح وسيقوم الخبراء بمراجعته بعين بشرية أولى وعين بشرية ثانية للتأكد ويسجلونه على النظام الالكتروني».